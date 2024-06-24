Росіяни скинули авіабомби на Харків: у місті чули серію вибухів

Профільні служби намагаються встановити місце прильотів

Багатостраждальний Харків знову зазнав обстрілів коригованими авіабомбами. Повідомляється, що в місті було чути близько чотирьох вибухів.

За словами міського голови Ігоря Терехова, зараз профільні відомства намагаються встановити, чи були вибухи у місті, чи за його межами. Своєю чергою голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив інформацію про вибухи та закликав городян перебувати в укриттях.

Він також зазначив, що поки що даних про постраждалих не надходило.

Наразі про руйнування нічого не відомо. Інформація про прильоти уточнюється.

Нагадаємо, 22 червня російські загарбники скинули авіабомби на Харків. Вони впали в районі щільної житлової забудови, що призвело до загибелі та поранення мирних жителів.

23 червня ще кілька російських авіабомб впали на місто, що спричинило руйнування цивільних об’єктів. Наприклад, було частково зруйновано приватну школу. На щастя, через вихідний дітей у будівлі не було.

У ЗСУ зазначили, що росіяни щодня скидають на позиції українських військових та прикордонні населені пункти близько сотні авіабомб. В цей час КАБ вагою 200-500 кілограм є головним інструментом російського терору проти України.