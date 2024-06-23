Росіяни бомбою знищили школу у Харкові: репортаж з місця НП (ексклюзивні відео)

У школі дітей не було, проте постраждала співробітниця

Росіяни скинули кілька коригованих авіабомб на Харків, внаслідок чого в місті постраждали цивільні об’єкти. Зокрема, одна з бомб впала на територію приватної школи.

Місце події відвідав кореспондент "Телеграфа". За попередньою інформацією, дітей на місці не було, проте міський голова Ігор Терехов повідомляв, що у цьому районі зафіксовано трьох постраждалих.

На місці прильоту працюють поліцейські та інші профільні служби, наразі проводиться оцінка завданих збитків.

На кадрах з місця події помітно, що вибух зруйнував одну зі споруд на території школи, при цьому у прилеглих будинках вибило всі вікна. Крім того, були пошкоджені припарковані неподалік автомобілі.

Своєю чергою голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів "Телеграфу", що вибухова хвиля була дуже потужною. При цьому він додав, що з огляду на масштаби руйнувань можна чекати нових звернень до лікарів від постраждалих.

Він зазначив, що школа була робочою та освітній процес у ній проводився, проте удар стався у вихідний, тому там постраждала лише одна з робітниць. При цьому Синєгубов нагадав, що освітній процес у Харкові проводиться лише в режимі онлайн або зі спеціально облаштованих приміщень, яких у цьому навчальному закладі не було.

Варто зазначити, що ще одна бомба впала на приватний сектор, де загинула одна людина та ще п’ять отримали поранення.

Нагадаємо, 22 червня російські загарбники скинули авіабомби на Харків. Вони впали в районі щільної житлової забудови, що призвело до загибелі та поранення мирних жителів.