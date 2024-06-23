Россияне бомбой уничтожили школу в Харькове: репортаж с места ЧП (эксклюзивные видео)

В школе детей не было, однако пострадала сотрудница

Россияне сбросили несколько корректируемых авиабомб на Харьков, вследствие чего в городе пострадали гражданские объекты. В частности одна из бомб упала на территорию частной школы.

На месте происшествий побывал корреспондент "Телеграфа". По предварительной информации, детей на месте не было, однако городской глава Игорь Терехов сообщал, что в этом районе зафиксировано трое пострадавших.

На месте прилета работают полицейские и другие профильные службы, в настоящее время проводится оценка причиненного ущерба.

На кадрах с места происшествия заметно, что взрыв разрушил одну из построек на территории школы, при этом в прилегающих домах выбило все окна. Кроме того были повреждены припаркованные неподалеку автомобили.

В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал "Телеграфу", что взрывная волна была очень мощной. При этом он добавил, что учитывая масштабы разрушений, можно ждать новых обращений к врачам от пострадавших.

Он отметил, что школа была рабочей и образовательный процесс в ней проводился, однако удар произошел в выходной, потому там пострадала лишь одна из работниц. При этом Синегубов напомнил, что образовательный процесс в Харькове проводится только в режиме онлайн или из специально обустроенных помещений, которых в этом учебном заведении не было.

Стоит отметить, что еще одна бомба упала на частный сектор, где погиб один человек и еще пять получили ранения.

Напомним, 22 июня российские захватчики скинули авиабомбы на Харьков. Они упали в районе плотной жилой застройки, что привело к гибели и ранению мирных жителей.