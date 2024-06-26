Росіяни атакували Харків авіабомбами: що відомо

Попередньо відомо, що росіяни атакували КАБами

У Харкові, який регулярно атакують росіяни, пролунала серія вибухів. Попередньо відомо, що вони могли бути за межами міста.

Про це пишуть місцеві телеграм-канали. Зазначається, що ворог міг вкотре завдати ударів КАБами.

За даними моніторингових чатів, ворожі цілі летіли у напрямку Харкова, а саме — Дергачівського району, але "залишились в області". Також шириться інформація про ймовірні влучання, проте офіційних коментарів ще не було оприлюднено.

Дергачівський район на мапі

Днем раніше, 25 червня, після 10:00 у Харкові пролунала серія вибухів. Росіяни КАБом (коригована авіабомба) вдарили по цивільній інфраструктурі одного з найбільших районів міста.

Також 23 червня, росіяни також вдарили по Харкову КАБами. Під атакою опинилися житловий приватний будинок та приватна школа. Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на місці події та показав наслідки ударів.

Раніше "Телеграф" писав, що у ЗСУ зазначили, що росіяни щодня скидають на позиції українських військових та прикордонні населені пункти близько сотні авіабомб. В цей час КАБ вагою 200-500 кілограм є головним інструментом російського терору проти України.