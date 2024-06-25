Россияне атаковали Харьков авиабомбой: удар пришелся по жилой застройке (фото и видео)

По предварительным данным люди не пострадали

После 10:00 в Харькове прогремела серия взрывов. Россияне КАбом ударили (корректируемая авиабомба) по гражданской инфраструктуре одного из самых больших районов города.

"Оккупанты ударили КАБом по гражданской инфраструктуре. На эту минуту – без пострадавших", — написал в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в 10:31.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе есть прилеты. Россияне ударили по жилой застройке. К счастью, по предварительной информации обошлось без погибших и пострадавших.

"Удар пришелся по жилой застройке одного из самых больших районов города. Предварительно без погибших и пострадавших. Повреждены многоквартирные дома", — написал он.

В сети публикуют фото и видео дыма, который поднимается над местом российских ударов. Можно увидеть два столба дыма.

К сожалению, в Харькове ни дня не проходит без российских ударов. 24 июня враг также атаковал его корректируемыми авиабомбами. В городе прогремело около четырех взрывов.

Как сообщал "Телеграф", днем ранее, 23 июня, россияне также ударили по Харькову КАБами. Под атакой оказались жилой частный дом и частная школа. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте происшествия и показал последствия ударов.