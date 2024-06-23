Война — день 851: россияне наращивают количество штурмов и закидывают Украину бомбами

Оперативно о главном за сутки

Оккупанты продолжают пытаться найти брешь в обороне ВСУ и наращивает темпы наступательных и штурмовых действий. При этом наибольшая активность боевых действий наблюдается на Покровском направлении. Вместе с тем, в Силах обороны говорят, что Украина и Россия достигли паритета на поле боя в использовании артиллерии и дальнобойного оружия, однако захватчики все еще имеют превосходство в воздухе, и пытаются его реализовать до появления в небе Украины истребителей F-16.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 23 июня. Более оперативную информацию вы можете получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В МВД сообщили, что количество пострадавших от авиаудара россиян по Харькову увеличилось до 56.

О новостях и событиях 20 июня мы рассказывали здесь: Война — день 848: россияне пытаются прорваться на новых направлениях и обстреливают Украину ракетами

С ситуацией в Украине за 21 июня вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 849: сложная ситуация в Донецкой области и утверждение рамки переговоров о вступлении Украины в ЕС

О том, что происходило 22 июня, читайте по ссылке: Война — день 850: РФ нанесла новый масштабный удар и пытается прорваться под Покровском