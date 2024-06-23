Війна — день 851: росіяни нарощують кількість штурмів та закидають Україну бомбами

Оперативно про головне за добу

Окупанти продовжують намагатися знайти пролом в обороні ЗСУ та нарощує темпи наступальних та штурмових дій. Найбільша активність бойових дій спостерігається на Покровському напрямі. Водночас у Силах оборони кажуть, що Україна та Росія досягли паритету на полі бою у використанні артилерії та далекобійної зброї, проте загарбники все ще мають перевагу у повітрі, і намагаються її реалізувати до появи в небі України винищувачів F-16.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 23 червня. Більш оперативну інформацію ви можете отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У МВС повідомили, що кількість постраждалих від авіаудару росіян по Харкову збільшилася до 56.

Про новини та події 20 червня ми розповідали тут: Війна — день 848: росіяни намагаються прорватися на нових напрямках та обстрілюють Україну ракетами

З ситуацією в Україні за 21 червня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 849: складна ситуація в Донецькій області та затвердження рамки переговорів щодо вступу України до ЄС

Про те, що відбувалося 22 червня, читайте за посиланням: Війна — день 850: РФ завдала нового масштабного удару і намагається прорватися під Покровськом