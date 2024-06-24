Война — день 851: бои в Донецкой области обостряются, а ВСУ и РФ обмениваются авиаударами

Оперативно о главном за сутки

Оккупанты сосредоточили силы в Донецкой области, пытаясь продавить оборону ВСУ. Наибольшее их количество сосредоточено на Покровском и Кураховском направлениях, где происходит почти половина всех суточных боестолкновений. При этом Силы обороны Украины получили новые возможности, что привело к тому, что российские потери существенно возросли. Также продолжается обмен авиаударами, ВСУ успешно поражают цели как на оккупированных территориях, так и в России, а захватчики не прекращают обстрелы Харькова.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 24 июня. Более оперативную информацию вы можете получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Подтверждено, что ракеты в Крыму могли поразить центр космической связи возле Витино и несколько других объектов РФ.

00:00 В разных частях оккупированного Крыма произошла серия взрывов.

С ситуацией в Украине за 21 июня вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 849: сложная ситуация в Донецкой области и утверждение рамки переговоров о вступлении Украины в ЕС

О том, что происходило 22 июня, читайте по ссылке: Война — день 850: РФ нанесла новый масштабный удар и пытается прорваться под Покровском

О новостях и событиях 23 июня мы рассказывали здесь: Война — день 851: россияне наращивают количество штурмов и закидывают Украину бомбами