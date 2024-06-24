Війна — день 851: бої на Донеччині загострюються, а ЗСУ та РФ обмінюються авіаударами

Оперативно про головне за добу

Окупанти зосередили сили на Донеччині, намагаючись продавити оборону ЗСУ. Найбільша їх кількість зосереджена на Покровському та Курахівському напрямках, де відбувається майже половина всіх добових сутичок. При цьому Сили оборони України отримали нові можливості, що призвело до того, що російські втрати суттєво зросли. Також триває обмін авіаударами, ЗСУ успішно вражають цілі як на окупованих територіях, так і в Росії, а загарбники не припиняють обстрілу Харкова.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 24 червня. Більш оперативну інформацію ви можете отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Підтверджено, що ракети у Криму могли уразити центр космічного зв'язку біля Вітіно та декілька інших об'єктів РФ.

00:00 У різних частинах окупованого Криму сталася серія вибухів.

З ситуацією в Україні за 21 червня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 849: складна ситуація в Донецькій області та затвердження рамки переговорів щодо вступу України до ЄС

Про те, що відбувалося 22 червня, читайте за посиланням: Війна — день 850: РФ завдала нового масштабного удару і намагається прорватися під Покровськом

Про новини та події 23 червня ми розповідали тут: Війна — день 851: росіяни нарощують кількість штурмів та закидають Україну бомбами