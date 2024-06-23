"Хороша тенденція": аналітики розповіли про щомісячні втрати в танках України та Росії

Цифра суттєво зросла в останні місяці

Співвідношення візуально підтверджених втрат у танках між Росією та Україною перевищило 5 до 1. Такий показник спостерігається в останній місяць, а раніше був значно нижчим.

Відповідний графік оприлюднив OSINT-аналітик Cyrus у соцмережі X. За його словами, у своїй аналітиці він спирався на дані політичного вченого Рагнара Гудмундсона, а також OSINT-аналітика Andrew Perpetua.

"Співвідношення втрат танків 5,2 до 1 приголомшує", — написав він.

За даними аналітика, із серпня 2023 року співвідношення втрат у танках було на рівні 3 до 1 на користь ЗСУ, проте в останні три місяці це співвідношення почало зростати.

На цю аналітику відреагував військовий оглядач Ігаль Левін, який наголосив, що таке зростання російських втрат дуже вигідне Україні.

"Звичайно, Україна має набагато менше танків, навіть з урахуванням сотень одиниць, переданих союзниками і захоплених на полі бою. Однак збільшення розриву у втратах — дуже хороша тенденція у війні на виснаження", — зазначив він.

Варто зазначити, що за даними Генштабу ЗСУ, росіяни з початку вторгнення втратили 8019 танків.

Як повідомлялося раніше, останнім часом можливості української артилерії суттєво посилилися, що призвело до того, що росіянам важче вести наступи по всьому фронту.