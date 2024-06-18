Кидають на штурм танкові полки: ЗСУ підтвердили потужний наступ РФ, названо його мету

Противник використовує танкові полки, а також застосовує значну кількість артилерії, додаткові загони з ПВК та спецпризначенців

Російські окупанти посилюють атаки, щоби вийти на кордони Луганської області. Ворог кидає на штурм українських позицій цілі взводи та роти особового складу, маючи на меті захопити населений пункт Борова.

Про це повідомили у Telegram-каналі Третьої окремої штурмової бригади. Зазначається, що головна мета противника – захоплення Борової через інші населені пункти.

"Смуга фронту Третьої штурмової на Харківщині, що межує з Луганщиною, — сьогодні одна з найінтенсивніших ділянок наступу ворога. Найближче завдання окупантів — вийти до н. п. Чернещина — Первомайське, з наступним захопленням н.п. Борова", — йдеться у повідомленні.

Військові розповіли, що проти підрозділу — 3-та та 144-та дивізії 20-ї армії окупантів. Противник використовує танкові полиці, а також застосовує значну кількість артилерії, додаткові загони з ПВК та спецпризначенців. Застосовує FPV, КАБ та хімічну зброю.

З травня поточного року було ліквідовано близько 1068 загарбників. Ще понад 2200 людей – поранені.

Ворог кидає на штурм українських позицій цілі взводи та роти особового складу. Їхню стрімку ліквідацію компенсує поповненням живої сили в кількості 250-400 солдатів з Росії щотижня.

Попри переважну кількість живої сили та відсутність резервів, бригада продовжує вже понад місяць утримувати певні рубежі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Заході підрахували втрати російських окупантів у боях за Харківщину. Щоб відновити армію до рівня повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року, Росії знадобляться роки.