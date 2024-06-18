Укр

Бросают на штурм танковые полки: ВСУ подтвердили мощное наступление РФ, названа его цель

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Россияне пытаются выйти на границы Луганской области Новость обновлена 18 июня 2024, 17:49
Россияне пытаются выйти на границы Луганской области. Фото Генштаб ВСУ

Противник использует танковые полки, а также применяет значительное количество артиллерии, дополнительные отряды из ПВК и спецназовцев

Российские оккупанты усиливают атаки, чтобы выйти на границы Луганской области. Враг бросает на штурм украинских позиций целые взводы и роты личного состава, имея цель захватить населенный пункт Боровая.

Об этом сообщили в Telegram-канале Третьей отдельной штурмовой бригады. Отмечается, что главная цель противника — захват Боровой.\ через другие населенные пункты.

"Полоса фронта Третьей штурмовой на граничащей с Луганщиной Харьковщине — сегодня один из самых интенсивных участков наступления врага. Ближайшая задача оккупантов — выйти до н. п. Чернещина — Первомайское, с последующим захватом н.п. Боровая", — говорится в сообщении.

Военные рассказали, что против подразделения — 3-я и 144-я дивизии 20-й армии оккупантов. Противник использует танковые полки, а также применяет значительное количество артиллерии, дополнительные отряды из ПВК и спецназовцев. Применяет FPV, КАБ и химическое оружие.

С мая текущего года было ликвидировано порядка 1068 захватчиков. Еще более 2200 человек — раненые.

Враг бросает на штурм украинских позиций целые взводы и роты личного состава. Их стремительную ликвидацию компенсирует пополнением живой силы в количестве 250-400 солдат из России еженедельно.

Несмотря на преобладающее количество живой силы и отсутствия резервов, бригада продолжает уже больше месяца удерживать определенные рубежи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на Западе подсчитали потери российских оккупантов в боях за Харьковщину. Чтобы восстановить армию до уровня полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, России потребуются годы.

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#Украина #Луганская область #Харьковская область #Война