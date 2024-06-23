"Хорошая тенденция": аналитики рассказали о ежемесячных потерях в танках Украины и России

Цифра существенно выросла в последние месяцы

Соотношение визуально подтвержденных потерь в танках между Россией и Украиной превысило 5 к 1. Такой показатель наблюдается в последний месяц, а до этого был значительно ниже.

Соответствующий график обнародовал OSINT-аналитик Cyrus в соцсети X. По его словам, в своей аналитике он опирался на данные политического ученого Рагнара Гудмундсона, а также OSINT-аналитика Andrew Perpetua.

"Соотношение потерь танков 5,2 к 1 ошеломляет", — написал он.

По данным аналитика, с августа 2023 года соотношение потерь в танках было на уровне 3 к 1 в пользу ВСУ, однако в последние три месяца это соотношение начало расти.

На эту аналитику отреагировал военный обозреватель Игаль Левин, который подчеркнул, что такой рост российских потерь очень выгоден Украине.

"Естественно, у Украины гораздо меньше танков, даже с учетом сотен единиц, переданных союзниками и захваченных на поле боя. Однако увеличение разрыва в потерях — очень хорошая тенденция в войне на истощение", — отметил он.

Стоит отметить, что по данным Генштаба ВСУ, россияне с начала вторжения потеряли 8019 танков.

Как сообщалось ранее, в последнее время возможности украинской артиллерии существенно усилились, что привело к тому, что россиянам стало тяжелее вести наступления по всему фронту.