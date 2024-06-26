Ворог посилив тиск на фронті та активізував удари по мирних жителях: дані Генштабу та карта

За добу росіяни лише на одному напрямку втратили 271 військовослужбовця вбитими та пораненими

Триває 854-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, з початку доби 25 червня до вечора цього дня на фронті сталося 123 бойових зіткнення. Найсильніше росіяни тиснуть на Покровському напрямку.

Крім того, як повідомив Генштаб ЗСУ, російські загарбники завдали по території України 43 авіаційних ударів із застосуванням 60 КАБів, і застосували 368 дронів-камікадзе. Ворог не лише посилив атаки на фронті, а й збільшив активність ударів по мирних жителях.

"На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість боєзіткненнь зросла до 42. Загарбники продовжують натиск на бойові порядки захисників України поблизу Євгенівки, Новоолександрівки, Воздвиженки, Новоселівки Першої та Яснобродівки", — повідомили у ГШ.

На момент публікації зведення (пізній вечір 25 червня) наші воїни відбили 35 ворожих атак. Бої в районах Новоолександрівки та Сокола тривали.

Попередньо втрати окупантів на цьому напрямі за добу склали 271 військовослужбовець (убитими та пораненими). Крім того, знищено один танк, три бойові броньовані машини, дві гармати і два автомобілі ворога.

Як повідомляв "Телеграф", у Бєлгородській області Росії була атакована одна зі шкіл, в якій базувалися російські військові. Внаслідок події будівля повністю згоріла.