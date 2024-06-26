Враг усилил давление на фронте и активизировал удары по мирным жителям: данные Генштаба и карта

За сутки россияне только на одном направлении потеряли 271 военнослужащего убитыми и ранеными

Идет 854-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, с начала суток 25 июня до вечера этого дня на фронте произошло 123 боевых столкновения. Сильнее всего россияне давят на Покровском направлении.

Кроме того, как сообщил Генштаб ВСУ, российские захватчики нанесли по территории Украины 43 авиационных удара с применением 60 КАБов, и применили 368 дронов-камикадзе. Враг не только усилил атаки на фронте, но и увеличил активность ударов по мирным жителям.

"На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Количество боеприкосновений возросло до 42. Захватчики продолжают давление на боевые порядки защитников Украины вблизи Евгеновки, Новоалександровки, Воздвиженки, Новоселовки Первой и Яснобродовки", — сообщили в ГШ.

На момент публикации сводки (поздний вечер 25 июня) наши воины отразили 35 вражеских атак. Бои в районах Новоалександровки и Сокола продолжались.

Предварительно, потери оккупантов на этом направлении за сутки составили 271 военнослужащий (убитыми и ранеными). Кроме того, уничтожен один танк, три боевых бронированных машины, две пушки и два автомобиля врага.

Как сообщал "Телеграф", в Белгородской области России была атакована одна из школ, в которой базировались российские военные. В результате происшествия здание полностью сгорело.