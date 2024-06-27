Война — день 855: россияне активизировались у Торецка, но теряют преимущество по артиллерии

Оперативно о главном за сутки

Россияне продолжают вести свое наступление на ряде участков фронта, но уделяют больше всего внимания Покровскому направлению, где ежедневно происходит почти половина всех боевых столкновений. При этом отмечается активизация оккупантов в районе Торецка, что может являться частью плана по наступлению на Часов Яр. Вместе с тем, в Генштабе отмечают, что Украина сокращает разрыв в применении артиллерии, чем может лишить захватчиков основного преимущества.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 27 июня. Более оперативную информацию вы можете получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 Западные санкции не смогли остановить российское военное производство. За время вторжения она в несколько раз нарастила производство снарядов и ракет, которые используются для обстрелов Украины

00:00 Россияне атакуют беспилотниками с южного направления. Под угрозой Николаевская, Одесская, Винницкая, Кировоградская и Днепропетровская области.

С ситуацией в Украине за 24 июня вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 852: бои в Донецкой области обостряются, а ВСУ и РФ обмениваются авиаударами

О том, что происходило 25 июня, читайте по ссылке: Война — день 853: Россия терроризирует Харьков авиаударами и рвется вперед на Торецк

О новостях и событиях 23 июня мы рассказывали здесь: Война — день 854: оккупанты усиливают давление на важном направлении и продолжают воздушный террор