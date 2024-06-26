Чешская инициатива в действии? Россия начала терять потенциал в артиллерии, что это значит

Источник назвал, какие цифры в использовании снарядов сейчас

Россия продолжает терять свое преимущество в использовании артиллерии на фронте. Разница в количестве выстрелов сильно сократилась.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Генштабе Вооруженных сил Украины.

"Разрыв в выстрелах на фронте между Украиной и Россией сократился с 1:7 до 1:3", — рассказал собеседник.

Напомним, первые партии снарядов, приобретенных в рамках чешской снарядной инициативы, начнут поступать в Украину в конце июня. Поставки снарядов идут строго по графику, заранее согласованному.

Уже позже премьер-министр Чехии Петр Фиала во вторник, 25 июня, заявил о прибытии в Украину первой партии снарядов в рамках инициативы его страны.

Артиллерийское преимущество россиян — какая динамика

Стоит отметить, что несколько недель назад первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявлял о том, что артиллерийское преимущество россиян было 7:1 в начале 2024 года, но сократилось до 1:5.

А вот президент Украины Владимир Зеленский еще в феврале отметил, что соотношение артиллерийских выстрелов 1:3 или 1:1,5 необходимо оттеснить россиян. Он уточнял, что в противном случае украинские защитники либо будут стоять на месте, либо будут терять контроль над территориями.

Ранее "Телеграф" писал о том, что ЕС обещал передать Украине миллион артснарядов к началу весны 2024 года, но позже выяснилось, что от обещанного количества будет поставлено лишь чуть более половины. Тогда некоторые страны, включая Чехию, предложили закупить снаряды за пределами ЕС. По состоянию на 28 мая стало известно, что инициатива чешского президента Петра Павла по закупке снарядов собрала уже 1,6 миллиарда евро.