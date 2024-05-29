Деньги дали, но не все: какие страны приняли участие в закупке снарядов для Украины

Первые десятки тысяч боеприпасов будут доставлены в Украину в начале июня

Инициатива чешского президента Петра Павла по закупке артиллерийских снарядов для Украины продолжает работать и собрала уже 1,6 миллиарда евро. Однако средства на закупку боеприпасов прислали только четыре страны.

Речь идет о Канаде, Дании, Нидерландах и Португалии. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на министра обороны Чехии Яну Черночову.

Чешская чиновница еще раз призвала европейских союзников сделать финансовый вклад в инициативу по боеприпасам.

Издание отмечает, что число стран, которые обещают финансовую поддержку, растет. Однако лишь некоторые из них фактически прислали деньги.

"Средства поступают к нам постепенно, мы не можем покупать боеприпасы в долг", — пояснила Черночева. И добавила, что логистические и финансовые проблемы, связанные именно с этим. "Если некоторые страны подписали меморандум, но еще не прислали средства, мы не можем продолжать закупки. Это своеобразный призыв к тем правительствам, которые уже подписали меморандумы, прислать деньги", — резюмировала она.

По данным издания, первые десятки тысяч боеприпасов будут доставлены в Украину в начале июня.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что денег, собранных на данный момент, хватит на закупку 500 тысяч единиц боеприпасов до конца года.

Напомним, что впервые о возможности приобрести для Украины 800 тыс снарядов заговорили в феврале 2024-го. С такой идеей выступил президент Чехии Петр Павел.

Он сказал, что нашел полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 000 — калибра 122 миллиметра. Чешский лидер не назвал стран, которые согласны продать эти снаряды. К его инициативе присоединился ряд европейских государств.

В марте таблоид Bild написал, что Чехия могла закупить боеприпасы в Южной Корее, Южно-Африканской Республике и Турции.

Ранее "Телеграф" писал, что Германия готова передать Украине доходы от замороженных активов РФ.