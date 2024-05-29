Гроші дали, але не всі: які країни взяли участь у закупівлі снарядів для України

Перші десятки тисяч боєприпасів буде доставлено в Україну на початку червня

Ініціатива чеського президента Петра Павла щодо закупівлі артилерійських снарядів для України продовжує працювати і зібрала вже 1,6 мільярда євро. Проте кошти на закупівлю боєприпасів надіслали лише чотири країни.

Йдеться про Канаду, Данію, Нідерланди та Португалію. Про це пише Euractiv із посиланням на міністра оборони Чехії Яну Черночову.

Чеська чиновниця ще раз закликала європейських союзників зробити фінансовий внесок в ініціативу з боєприпасів.

Видання зазначає, що кількість країн, які обіцяють фінансову підтримку, зростає. Однак лише деякі з них фактично надіслали гроші.

"Кошти надходять до нас поступово, ми не можемо купувати боєприпаси в борг", — пояснила Черночева. І додала, що логістичні та фінансові проблеми, пов’язані саме з цим. "Якщо деякі країни підписали меморандум, але ще не надіслали кошти, ми не можемо продовжувати закупівлі. Це своєрідний заклик до тих урядів, які вже підписали меморандуми, надіслати гроші", — резюмувала вона.

За даними видання, перші десятки тисяч боєприпасів буде доставлено до України на початку червня.

Раніше прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що грошей, зібраних на цей час, вистачить на закупівлю 500 тисяч боєприпасів до кінця року.

Нагадаємо, що вперше про можливість придбати для України 800 тис. снарядів заговорили у лютому 2024-го. З такою ідеєю виступив президент Чехії Петро Павло.

Він сказав, що знайшов півмільйона одиниць боєприпасів калібру 155 міліметрів і 300 000 калібру 122 міліметри. Чеський лідер не назвав країн, які згодні продати ці снаряди. До його ініціативи приєдналася низка європейських держав.

У березні таблоїд Bild написав, що Чехія могла закупити боєприпаси у Південній Кореї, Південно-Африканській Республіці та Туреччині.

Раніше "Телеграф" писав, що Німеччина готова передати Україні прибутки від заморожених активів РФ.