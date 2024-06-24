Когда Украина наконец-то получит чешские снаряды: Прага назвала сроки

Перед отправкой чешские специалисты будут дополнительно осматривать боеприпасы и при необходимости ремонтировать их.

Первые партии снарядов, приобретенных в рамках чешской снарядной инициативы, начнут поступать в Украину в конце июня. Поставки снарядов идут строго по графику, заранее согласованному.

Об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова, передает CNN Prima NEWS. Она отметила, что Чехия будет полностью сопровождать процесс передачи Украине заказанных Прагой снарядов.

Так, перед отправкой чешские специалисты будут дополнительно осматривать боеприпасы и при необходимости ремонтировать их. Кроме того, боеприпасы будут модифицированы компаниями до момента отправки снарядов. Чехия охотно покупала бы снаряды, которые лучше сделаны и обслуживались вовремя, но в мире огромный дефицит снарядов, так что приходится работать с тем, что есть.

"Как и было обещано, первые поставки поступят до конца июня… Если мы хотим помочь Украине, мы должны быть благодарны за то, что есть. К счастью, у нас есть компании и ресурсы. Доноры – Чехия за это не платит – позаботятся о том, чтобы боеприпасы были приведены в подходящее для использования состояние", – резюмировала Чернохова.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ЕС обещал передать Украине миллион артснарядов к началу весны 2024 года, но позже выяснилось, что от обещанного количества будет поставлено лишь чуть более половины. Тогда некоторые страны, включая Чехию, предложили закупить снаряды за пределами ЕС. По состоянию на 28 мая стало известно, что инициатива чешского президента Петра Павла по закупке снарядов собрала уже 1,6 миллиарда евро.

Из-за большого спроса на боеприпасы в мире сложилась довольно странная ситуация: союзники Украины вынуждены покупать боеприпасы там, где это делают российские террористы. Более того, российский режим часто опережает западные страны в приобретении боеприпасов, поскольку малейшая задержка платежей может привести к тому, что снаряды пойдут россиянам, а не украинцам.