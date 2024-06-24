Коли Україна нарешті отримає чеські снаряди: Прага назвала терміни

Перед відправкою чеські спеціалісти додатково будуть оглядати боєприпаси та за необхідності ремонтувати їх

Перші партії снарядів, придбаних у рамках чеської снарядної ініціативи, почнуть надходити в Україну наприкінці червня. Постачання снарядів йдуть строго за графіком, який було заздалегідь узгоджено.

Про це заявила міністр оборони Чехії Яна Чернохова, передає CNN Prima NEWS. Вона зазначила, що Чехія буде повністю супроводжувати процес постачання Україні замовлених Прагою снарядів.

Так, перед відправкою чеські спеціалісти додатково будуть оглядати боєприпаси та за необхідності ремонтувати їх. Окрім того, боєприпаси будуть модифіковані компаніями до моменту відправки снарядів. Чехія залюбки купувала б снаряди, які краще зроблені та обслуговувалися вчасно, але у світі величезний дефіцит снарядів, тож доводиться працювати з тим, що є.

"Як і було обіцяно, перше постачання надійде до кінця червня… Якщо ми хочемо допомогти Україні, ми маємо бути вдячними за те, що є. На щастя, у нас є компанії та ресурси. Донори – Чехія за це не платить – подбають про те, щоб боєприпаси були приведені у придатний для використання стан", – резюмувала Чернохова.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ЄС обіцяв передати Україні мільйон артснарядів на початок весни 2024 року, але пізніше з’ясувалося, що від обіцяної кількості буде поставлено лише трохи більш ніж половина. Тоді деякі країни, включно з Чехією, запропонували закупити снаряди за межами ЄС. Станом на 28 травня стало відомо, що ініціатива чеського президента Петра Павла із закупівлі снарядів зібрала вже 1,6 мільярда євро.

Через великий попит на боєприпаси у світі склалася доволі дивна ситуація: союзники України змушені купувати боєприпаси там, де це роблять російські терористи. Щобільше, російський режим часто випереджає західні країни у придбанні боєприпасів, оскільки найменша затримка платежів може призвести до того, що снаряди підуть росіянам, а не українцям.