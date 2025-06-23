Очередной удар по тренировочному полигону ВСУ: Зеленский гневно отреагировал

Российские оккупанты днем 22 июня обстреляли из РСЗО "Торнадо-С" тренировочный полигон ВСУ в Херсонской области

Президент Украины Владимир Зеленский гневно отреагировал на очередной удар российских оккупантов по тренировочному полигону Вооруженных сил Украины, в результате чего были раненые и погибшие. Президент ожидает полного отчета об обстоятельствах, при которых оккупантам удалось нанести очередной удар.

Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении. Он отметил, что потребует "полной ответственности" за очередную российскую атаку, поскольку это уже далеко не первый случай.

"Ожидаю также полного отчета о последствиях и всех обстоятельствах российского ракетного удара по полигону на юге Украины. Сегодня был этот удар — не первый такой удар, к сожалению. К сожалению, есть потери, есть раненые. Нужна полная ответственность", — сказал он.

Российские оккупанты днем 22 июня обстреляли из РСЗО "Торнадо-С" тренировочный полигон одной из механизированных бригад Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в Херсонской области. Спикер Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев в эфире телемарафона заявил, что в результате российского удара погибли трое военнослужащих, 14 получили ранения.

По его словам, большинство личного состава вовремя увели в укрытие. Полигон – не постоянный, а временный, военные там не живут, а прибывают для учебы на небольшой промежуток времени.

"Военнослужащие на нем не живут, а просто прибывают для выполнения определенных учебных задач. Вместе с тем, к сожалению, были некоторые военнослужащие, которые пренебрегли мерами безопасности и большинство из них как раз оказались пострадавшими", — сказал он.

Напомним, что в прошлый раз оккупанты атаковали полигон ВСУ 1 июня, в результате чего 12 военных погибли, 60 получили ранения. После этого удара генерал Михаил Драпатый, руководивший на тот момент Сухопутными войсками, написал рапорт об отставке. К счастью, его рапорт не приняли и перевели генерала на другую работу.

В мае оккупанты также нанесли ракетный удар по стрельбищу воинской части в Сумской области — это произошло 20 мая. В результате вражеского удара были погибшие и пострадавшие. По факту трагедии проводится служебное расследование, а командир воинской части отстранен. До этого были и другие не менее трагические случаи атак оккупантов на полигоны, где тренировались военные – например, подобная ситуация произошла 1 марта 2025 года в Днепропетровской области. Тогда россияне нанесли ракетный удар по полигону, где находились украинские военнослужащие 157-й отдельной механизированной бригады.