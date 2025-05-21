Удар по стрельбищу на Сумщине: сколько военных погибло

К сожалению, есть погибшие и раненые среди военнослужащих

В Нацгвардии отреагировали на трагическое событие, которое произошло 20 мая в Сумской области — во время ракетного удара по стрельбищу воинской части погибли военнослужащие.

Об этом сообщили на странице Нагвардии в соцсетях. "Командование Национальной гвардии Украины и правоохранительные органы дадут жесткую правовую оценку действиям всех должностных лиц по результатам проверки и расследования трагического случая, произошедшего вчера в результате ракетного удара в Сумской области", — говорится в сообщении.

В результате вражеского удара погибли шесть военнослужащих, еще более десяти получили ранения разной степени тяжести. Трагедия произошла именно на стрельбище воинской части во время проведения плановых занятий, а не на полигоне, как ошибочно утверждают российские пропагандисты.

Командование НГУ отмечает, что ранее уже разработало четкие алгоритмы действий и издало все необходимые предписания по поведению в условиях угрозы воздушных ударов. Эти инструкции также содержали указания по предотвращению нарушений мер безопасности и недопущению скопления личного состава в одном месте.

По факту трагедии уже начато служебное расследование по выяснению всех обстоятельств происшествия. Командир воинской части отстранен от исполнения обязанностей из-за игнорирования присутствия вражеского дрона, зависавшего над головами военнослужащих на стрельбище.

В настоящее время вся необходимая информация передана правоохранительным органам для проведения надлежащего расследования. В рамках следствия будет дана правовая оценка действиям всех лиц, причастных к принятию соответствующих решений. Национальная гвардия Украины заверила, что будет предоставлять всю необходимую информацию и содействовать расследованию. Также в командовании выразили искренние соболезнования семьям и близким погибших и пострадавших в результате ракетного удара.

Российские пропагандисты показали кадры удара по стрельбищу.

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