Спасатели показали, как выглядит Киевская область после ракетного удара России (фото)

Разрушено здание

Утром в среду, 13 ноября, россияне атаковали Украину ракетами, баллистами и беспилотниками. В частности, под ударом находился Киев и Киевская область, где пострадал человек.

В ГСЧС сообщили, что в результате утренних ракетных обстрелов в Киевской области разрушено здание. Возник пожар в Броварском районе Киевской области.

"Пострадал один человек, ему оказали помощь работники экстренной медицинской помощи. Спасатели ликвидировали пожар", — уточнили в ГСЧС и показали фото с места.

Напомним, после 7 часов утра в Киеве и области раздались взрывы, работала противовоздушная оборона. Еще ночью россияне подняли в небо Ту-95МС, которые совершили пуски. Ракеты кружили по Украине, но в конце свернули на Киев.

Россияне нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по Киеву впервые за последние 73 дня. В Воздушных Силах Украины сообщили, что они использовали для удара по Украине две зенитные управляемые ракеты С-300, две крылатые ракеты Х-101 и две баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23. Кроме этого, враг использовал 90 "шахедов" и КАБы (управляемые авиационные бомбы).

Как сообщал "Телеграф", руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрей Коваленко объяснил, что комбинированный удар РФ 13 ноября не был массированной атакой, для которой Россия накопила силы. Однако для массированной атаки у врага все готово.