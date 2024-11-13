Рятувальники показали, як виглядає Київська область після ракетного удару Росії (фото)

Поранено людину

Зранку у середу, 13 листопада, росіяни атакували Україну ракетами, балістикою та безпілотниками. Зокрема під ударом був Київ та Київська область, де постраждала людина.

У ДСНС повідомили, що внаслідок ранкового ракетного обстрілу на Київщині зруйнована будівля. Виникла пожежа в Броварському районі Київської області.

"Постраждала одна особа, їй надали допомогу працівники екстреної медичної допомоги. Рятувальники ліквідували пожежу", — уточнили у ДСНС та показали фото з місця.

Нагадаємо, після 7 години ранку у Києві та області пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона. Ще вночі росіяни підняли в небо Ту-95МС, які здійснили пуски. Ракети кружляли Україною, але в кінці повернули на Київ.

Росіяни завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву вперше за останні 73 дні. У Повітряних Силах України повідомили, що вони використали для удару по Україні дві зенітні керовані ракети С-300, дві крилаті ракети Х-101 та дві балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23. Крім цього ворог використав 90 "шахедів" та КАБи (керовані авіаційні бомби).

Як повідомляв "Телеграф", керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони (РНБО) Андрій Коваленко пояснив, що комбінований удар РФ 13 листопада не був масованою атакою, для якої Росія накопичила сили. Проте для масованої атаки у ворога все готово.