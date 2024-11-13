Росіяни пустили ракети із Ту-95МС та атакували балістикою: де чули вибухи (оновлюється)

Росіяни продовжують тероризувати українців

В ніч на середу, 13 листопада, росіяни підняли в небо стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95МС. Не менше семи бортів вилетіли з авіабази "Оленья" у Мурманській області Росії. Якщо це не є черговою імітацією – можливий ракетний удар.

Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" повідомив о 6:04, що 4 борти здійснили пускові маневри у Волгоградській області. Якщо пуски реальні — ракети увійдуть в повітряний простір України протягом години-півтори.

08:00 Щонайменше два ударні безпілотники заходять на Київ. Також фіксується нова група ударних БПЛА на Сумщині.

07:45 За даними моніторингу, по Києву було випущено 4 північнокорейські балістичні ракети KN-23, невідома поки що кількість ракет Х-101, та групу ударних БПЛА.

07:40 Всього було чотири балістичні ракети, за даними моніторингу, з високою ймовірністю – північнокорейська балістика. Над одним з районів столиці видно дим, пишуть про можливе влучання ракети або падіння уламків.

07:34 Чергові пуски балістичних ракет з району Воронєжа. Тим часом усі сім бортів Ту-95МС повертаються на аеродроми.

07:30 Моніторинг повідомляє про ліквідацію крилатих ракет та балістики. Залишилися тільки ударні безпілотники. У Києві пролунали дуже сильні вибухи, повідомляє кореспондент "Телеграфу".

07:29 Чергові пуски балістики з району Воронєжа. Курсом на Київ. Крилаті ракети на підльоті, працює ППО.

07:23 Вибухи в Києві, повідомляє кореспондент "Телеграфу" – попередньо, працює протиповітряна оборона. Відбивають спробу комбінованої атаки крилатими ракетами з Ту-95МС та балістичними ракетами з району поки що цілого Воронєжа. Також у столиці превентивно вимкнули світло.

07:20 Вектор руху крилатих ракет – Обуховський район Київщини. Зафіксовано пуск двох балістичних ракет на Київ – попередньо, з району Воронєжа, або Курська.

07:15 Крилаті ракети взяли курс на Київську область.

07:00 Одна або кілька крилатих ракет рухається в Черкаській області курсом на Золотоношу.

06:50 Підтверджено входження перших крилатих ракет у повітряний простір України зі сторони Чернігівщини. Ракети йдуть курсом на Київ, туди ж полетіли залишки ударних безпілотників. Зазначається, що інші борти Ту-95 (три з семи) здійснили пускові маневри в районі Каспію. Друга хвиля ракет очікується ближче до 08:00.

06:40 Усі борти Ту-95МС взяли курс в напрямку аеродрому. Розслаблятися не варто – по-перше, все ще невідомо, чи були пуски, по-друге, вони можуть пустити ракети на зворотньому шляху.

06:35 Повітряну тривогу оголосили у Києві.

06:20 Повітряна тривога оголошена у значній частині України. Лише західні та Вінницька область поки не "почервоніли". Також тривоги нема у Києві.

Ту-95МС — це радянський стратегічний бомбардувальник, модернізована версія якого активно використовується Росією у війні проти України. Для Росії вони є одним з основних засобів для завдавання ракетних ударів по українській території. Ту-95МС є носієм крилатих ракет, зокрема Х-101, які здатні вражати цілі на великій відстані з високою точністю.

Нагадаємо, 11 листопада росіяни імітували пуски ракет із Ту-95МС. Вони підняли в небо вісім бортів Ту-95МС та здійснили імітаційні пуски.

Директор Інституту світової політики Євген Магда пояснив "Телеграфу", що імітація РФ ракетного удару по Україні пов'язана перш за все зі зміною тактики РФ щодо України. Можливості Росії не безмежні, відтак країна-агресор вдається до хитрощів.