Росіяни здійснили пуски ракет із Ту-95МС, є загроза балістики: що відомо (оновлюється)

В Україні масштабна повітряна тривога

У понеділок, 11 листопада, росіяни підняли бомбардувальники Ту-95МС в повітря. Пізніше стало відомо, що було здійснено пуски крилатих ракет "Х-101/55СМ" з пускових рубежів поблизу Енгельса.

Про це повідомляють моніторингові канали. Там зазначили, що наближення ракет до державних кордонів України очікується близько 8 ранку.

Повітряні Сили України також попереджали, що в повітрі було зафіксовано вісім бортів Ту-95МС, курс в напрямку пускових рубежів Каспійське море. Вже пізніше було повідомлено, що оголошена повітряна тривога, яка повʼязана з пусками крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників.

08:00 Ракет у повітряному просторі України досі немає. Деякі моніторингові канали повідомили про початок відбоїв, пуски, судячи з усього, були імітаційними.

07:35 За даними моніторингових каналів, ракетна тривога буде актуальною до 08:00 у випадку, якщо пуски ракет не підтвердяться. На момент пускових маневрів у районі перебувало 13 Ту-95МС, назад полетіло 8. Також у повітрі все ще перебуває 3 МіГ-31К (зліт четвертого з "Саваслєйкі" не підтвердився).

07:30 Ракет у повітрі досі не фіксується.

07:25 У низці регіонів України превентивно ввели графіки аварійних відключень світла. Графіки ввели на Київщині, Харківщині, Миколаївщині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Сумщині, Черкащині та Житомирщині, а також у Києві та Харкові.

07:20 Уточнення по кількості літаків ворога: 8хТу-95МС та 4хМіГ-31К. Інформація про 6 Ту-22М3 наразі не підтверджується. Ту-95 тим часом залишили пусковий район біля Каспійського моря – ймовірно, здійснили пуски ракет.

07:15 Пуски "Кинджалів" виявилися імітаційними. Поки що. Наразі у повітрі, за даними деяких моніторингових каналів, від 4 до 8 МіГ-31К.

07:10 Зафіксовано пуски двох ракет Х-47М2 "Кинджал" з бортів МіГ-31К.

07:05 З аеродромів "Дягілєво" та "Шайковка" злетіли шість одиниць Ту-22М3, які несуть ракети Х-22/32. Загалом у повітрі зараз: 13хТу-95МС, 4хМіГ-31, 6хТу-22М3.

07:00 Підтверджено чотири МіГ-31К у повітрі. Ворог намагатиметься обстрілювати Україну "Кинджалами". Крилаті ракети з Ту-95МС поки що не підлетіли до кордонів.

Варто зазначити, що якщо пуски ракет Х-101 будуть відбуватися з району Енгельса, то ракети будуть у повітряному просторі України близько 06:00 – 06:40. Якщо окупанти будуть пускати ракети з району Каспійського моря – тоді ракети будуть підлітати до кордонів України близько 07:30 – 08:20.

Також моніторингові канали повідомляють, що був виліт чотирьох Міг-31. Є загроза пуску ракет Х-47 "Кинджал".

Станом на 6:51 карта повітряних тривог виглядає так:

Раніше "Телеграф" писав, що Росія скоротила використання крилатих та балістичних ракет для ударів по Україні. Це може свідчити про можливе вичерпання запасів ракет або про підготовку до масованого удару.