Загроза ракетного удару: росіяни підняли бомбардувальники Ту-95МС в повітря

Ракетна атака, скоріше за все, відбудеться вранці 11 листопада

Росіяни, схоже за все, готують черговий масований ракетний удар по Україні. Ворог підняв у в небо бомбардувальники-ракетоносці Ту-95МС з авіабази "Оленья". На відміну від кінця жовтня, зараз у небі вісім бортів, не виключається, що приєднаються літаки з аеродрому "Енгельс-2".

Про це повідомив моніторинговий канал "Миколаївський Ваньок". За його даними, виліт скоріше за все бойовий.

Якщо пуски ракет Х-101 будуть відбуватися з району Енгельса, то ракети будуть у повітряному просторі України близько 06:00 – 06:40. Якщо окупанти будуть пускати ракети з району Каспійського моря – тоді ракети будуть підлітати до кордонів України близько 07:30 – 08:20. Інші канали припускають, що атаку окупанти запланували на початок робочого тижня, щоб вбити якнайбільше цивільного населення.

Неодноразово вже зазначалося, що останнім часом Росія скоротила використання крилатих та балістичних ракет для ударів по Україні. Це може свідчити про можливе вичерпання запасів ракет або про підготовку до масованого удару.

Нагадаємо, що останній раз росіяни влаштували чергову масовану атаку по Україні 4 вересня. На міста та населені пункти летіли 29 ударних дронів та 13 ракет. Атака на Львів призвела до загибелі цивільних, в тому числі цілої сім'ї.