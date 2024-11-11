Угроза ракетного удара: россияне подняли бомбардировщики Ту-95МС в воздух

Ракетная атака, скорее всего, состоится утром 11 ноября

Россияне, похоже, готовят очередной массированный ракетный удар по Украине. Враг поднял в небо бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС с авиабазы "Оленья". В отличие от конца октября, сейчас в небе восемь бортов, но не исключается, что присоединятся самолеты с аэродрома "Энгельс-2".

Об этом сообщил мониторинговый канал "Николаевский Ванек". По его данным, вылет, скорее всего, боевой.

Если пуски ракет Х-101 будут происходить из района Энгельса, ракеты будут в воздушном пространстве Украины около 06:00 – 06:40. Если оккупанты будут пускать ракеты из района Каспийского моря – тогда ракеты будут подлетать к границам Украины около 07:30 – 08:20. Другие каналы предполагают, что атаку оккупанты запланировали на начало рабочей недели, чтобы убить как можно больше гражданского населения.

Неоднократно отмечалось, что в последнее время Россия сократила использование крылатых и баллистических ракет для ударов по Украине. Это может свидетельствовать о возможном исчерпании запасов ракет или о подготовке к массированному удару.

Напомним, что в последний раз россияне устроили очередную массированную атаку по Украине 4 сентября. На города и населенные пункты летели 29 ударных дронов и 13 ракет. Атака на Львов привела к гибели гражданских, в том числе целой семьи.