Ракетная атака по Украине: Ту-95МС совершили пуски (обновляется)

Не менее четырех бомбардировщиков Ту-95МС выпустили ракеты Х-101

Российские оккупанты около 03:30 – 04:00 совершили ракетные пуски по Украине. По меньшей мере, четыре борта Ту-95МС выпустили крылатые ракеты Х-101 из района города Энгельс, поэтому к 05:00 возможен подход ракет к воздушному пространству Украины.

Об этом сообщили мониторинговые каналы. Воздушные силы Украины пока официально не подтверждали осуществление врагом пусков. В ряде регионов была объявлена воздушная тревога.

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06:30 Во Львове горят жилые дома в районе главного городского вокзала – похоже, враг пытался попасть именно в вокзал. Есть повреждения в других частях города. Между тем, несколько беспилотников все еще находятся в небе над Украиной.

06:25 Ракеты Х-22 прошли мимо острова Змеиный и исчезли. По состоянию на данный момент не наблюдаются.

06:18 Пуски Х-22 в направлении Одесской области.

06:15 Угроза баллистики из временно оккупированного Крыма. Также угроза от Ту-22М3 на пусковых у временно оккупированного Севастополя.

06:05 Взрывы раздались в Кривом Роге. Ведется доразведка по "Калибрам".

06:00 Крылатые ракеты с юга сменили курс на Кривой Рог вместо Кировоградской области. Предварительно до двух единиц "Калибров".

05:57 Крылатые ракеты со стороны Черного моря, предварительно "Калибры". Часть курсом на Николаевскую область, часть курсом на Кировоградщину.

05:55 Доразведка по крылатым ракетам. "Кинжалы" отсутствуют. Из угроз остаются Ту-22М3 в Черном море и несколько БПЛА.

Львовские власти и собственный корреспондент "Телеграфа" подтверждают взрывы в городе, ОВА просит сохранять информационную тишину.

05:50 В Ровно и Львове мощные взрывы. Львов атакован крылатыми ракетами и "Кинжалами" – враг пытается провести скоординированную атаку. Ту-22М3 подходят к пусковым рубежам в Черном море, повышенная угроза для южных регионов.

05:45 Пуск врагом двух "Кинжалов" курсом на западные регионы Украины.

05:44 Все оставшиеся в воздухе крылатые ракеты взяли курс на Львовскую область. Также в воздухе замечены два Ту-22М3, идут курсом на акваторию Черного моря. Возможны пуски Х-22/32.

05:40 Взлет двух МиГ-31К в России. Это носители аэробаллистических "гиперзвуковых" ракет Х-47М2 "Кинжал".

05:25 Крылатые ракеты продолжают лететь в малопонятном направлении. Одна группа над Черновицкой областью, вторая группа почти полностью повторяет курс первой. Между тем, один ударный БПЛА передумал атаковать Украину и полетел курсом на Гомель в Беларуси.

05:17 О взрывах во Львове сообщил собственный корреспондент "Телеграфа".

05:15 Ракеты все еще в воздухе. Первая группа летит курсом на Тернопольскую область, вторая группа на севере Житомирщины.

05:05 Первая группа ракет перелетела в Ровенскую область. Вторая группа идет по тому же маршруту. Во Львовской области работает противовоздушная оборона по беспилотникам.

05:00 Одна группа ракет пролетела Киевскую область и находится в Житомирской области. Вторая группа ракет все еще находится на севере в Черниговской области.

04:55 В Киеве объявлена ​​воздушная тревога из-за ракетной атаки со стороны оккупантов.

04:45 Две группы крылатых ракет в воздушном пространстве Украины, обе курсом на Киевскую область. Также в разных регионах в небе находятся до восьми беспилотников.

04:40 Первые крылатые ракеты начали входить в воздушное пространство Украины.

04:35 Оккупанты запустили баллистические ракеты по Харьковщине, под ударом Чугуев.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Одессе во время ракетной атаки 26 августа был травмирован 10-летний мальчик. А в Луцке повреждены многоэтажки и, к сожалению, погибший.

Приблизительно с 8 утра понедельника, 26 августа, большая часть территории Украины оказалась под очередным массовым ракетным ударом России. Взрывы фиксировали в Киеве, Харькове, Днепре, Полтаве, Кропивницком, Виннице, Кривом Роге, Хмельницком и других городах. Этот удар может объясняться как минимум тремя причинами.