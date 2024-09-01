Укр

Охотятся за украинским хлебом? Россияне нанесли ракетный удар по колонне зерновозов (фото)

Автор
Ангелина Тараненко
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Автор
Охотятся за украинским хлебом? Россияне нанесли ракетный удар по колонне зерновозов (фото) Новость обновлена 01 сентября 2024, 11:04

В результате атаки российских оккупантов погиб 23-летний водитель одного из грузовиков

В субботу, 31 августа, российские оккупанты направили ракету по колонне зерновозов, находившуюся на пути "Сумы-Харьков". Инцидент произошел вблизи села Верхняя Сыроватка Сумского района.

Об этом сообщает прокуратура Сумщины. Сообщение сделали в своем канале в Telegram. Сообщают, что в результате удара один водитель грузовика погиб, еще четверо получили различные ранения.

"Один погибший и четверо раненых в результате ракетного удара по колонне зерновозов на Сумщине. По данным следствия, 31 августа 2024 около 20:30, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг нанес ракетный удар по колонне зерновозов, которые находились на пути "Сумы-Харьков "близ с. Верхняя Сыроватка Сумского района", — говорится в сообщении.

В результате коварной атаки оккупантов погиб 23-летний водитель одного из грузовиков, еще четверо водителей получили ранения. Кроме того, один из грузовиков загорелся, еще около 20 получили различные повреждения.

В настоящее время прокуроры Сумской области вместе с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов. При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что российский дрон атаковал автобус в Сумской области. Оккупанты направили FPV-дрон на общественный транспорт, в котором находилось более 20 человек.

Теги:
#Сумы #Война с РФ #Зерновозы #Сумська область