Полюють на український хліб? Росіяни завдали ракетного удару по колоні зерновозів (фото)

Внаслідок атаки російських окупантів загинув 23-річний водій однієї з вантажівок

У суботу, 31 серпня, російські окупанти скерували ракету по колоні зерновозів, що знаходилася на шляху "Суми-Харків". Інцидент стався поблизу села Верхня Сироватка Сумського району.

Про це повідомляє Прокуратура Сумщини. Допис зробили у своєму каналі в Telegram. Повідомляють, що внаслідок удару один водій вантажівки загинув, ще четверо зазнали різних поранень.

"Один загиблий та четверо поранених унаслідок ракетного удару по колоні зерновозів на Сумщині. За даними слідства, 31 серпня 2024 року близько 20:30, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог завдав ракетного удару по колоні зерновозів, які знаходились на шляху "Суми-Харків" поблизу с. Верхня Сироватка Сумського району", — йдеться в повідомленні.

Внаслідок підступної атаки окупантів загинув 23-річний водій однієї з вантажівок, ще четверо кермувальників зазнали поранень. Крім того, одна з вантажівок загорілася, ще близько 20 отримали різні пошкодження.

Нині прокурори Сумської області разом з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу. За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що російський дрон атакував автобус на Сумщині. Окупанти спрямували FPV-дрон на громадський транспорт, у якому знаходилось понад 20 людей.