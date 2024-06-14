Російський дрон атакував автобус на Сумщині: є постраждалі, подробиці від ОВА

РФ продовжує тероризувати мирне населення

Зранку у п’ятницю, 14 червня, росіяни атакували соціальний автобус в Есманській громаді Шосткинського району Сумської області. Вони скерували FPV-дрон на громадський транспорт, у якому знаходилось понад 20 людей.

Через ворожу атаку постраждали три жінки. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація (ОВА).

У Сумській області російський дрон атакував автобус

"Ворог продовжує чинити злочини проти мирного населення Сумщини! Сьогодні, 14 червня зранку росіяни, застосувавши FPV-дрон, обстріляли соціальний автобус у Есманській громаді Шосткинського району", ― йдеться у повідомленні.

У момент обстрілу в автобусі знаходилось понад 20 людей. Їх евакуювали. Троє жінок отримали поранення, медики надали їм кваліфіковану допомогу.

"В автобусі перебувало понад 20 людей. Попередньо, троє жінок отримали поранення, різного ступеня тяжкості. Постраждалим надано медичну допомогу. Всіх пасажирів автобуса евакуйовано. Наслідки ворожої атаки уточнюються", ― пише ОВА.

Влада звернулась до населення з проханням подбати про свою безпеку. В ОВА закликають людей евакуюватись.

"Бережіть себе та рідних, скористайтеся можливістю евакуації у більш безпечні місця", ― йдеться у повідомленні.

Для довідки: Есманська селищна громада знаходиться неподалік від кордону з Росією. Охоплює 28 сіл та одне селище Есмань, яке є центром громади. Воно знаходиться у 30 км від кордону з РФ.

Ворог постійно тероризує мирне населення у прикордонні

У травні, після того, як росіяни розпочали повторний наступ на Харківщину, на Сумщині розпочалась евакуація цивільного населення. Людей, які проживають у населених пунктах на відстані до 10 км від українсько-російського кордону, перевезли у більш безпечні регіони.

Нещодавно кадирівці розмістили відео, нібито захопили Рижівку Сумської області. Насправді це була пропагандистська операція.

Раніше "Телеграф" повідомляв, яка ситуація на Сумщині. Активність російських ДРГ залишається високою.