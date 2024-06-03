Росіяни зібрали колону військової техніки на кордоні із Сумщиною, але ЗСУ її розгромили: у z-пабліках паніка (відео)

Мета колони була незрозумілою

Українські дрони атакували колону російської армії у Курській області. Вона зібралася посеред поля на кордоні із Сумською областю.

Про це повідомляють українські військові блогери, публікуючи відповідне відео. Як зазначив Сергій Стерненко, російська колона вантажного транспорту викотилася у поле на кордоні із Сумщиною. Ціль її була незрозумілою.

"Дуже дивна ситуація… викотилася без мети, бо у російських вояк-камікадзе є тільки шлях. Шлях до смерті", — коментує

Зазначається, що колону атакували FPV-дрони 58 ОМБр і 103 ОБрТРО. Перші кілька ударів припали по голові та хвосту колони. Інші машини намагалися втекти, але частину з них "поклацали" в околицях. Решта окупантів розбіглася.

Роман Шрайк також опублікував карту з точним місцем бою. Як виявилося, це сталося неподалік російського міста Суджа.

Неприємні для росіян новини вже докотилися до z-пабліків. Вони вже почалася істерика.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ЗСУ епічно розбили колону з російською бронетехнікою на Донбасі.