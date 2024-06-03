Россияне собрали колонну военной техники на границе с Сумщиной, но ВСУ её разгромили: в z-пабликах паника (видео)
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Цель колонны была непонятной
Украинские дроны атаковали колонну российской армии в Курской области. Она собралась посреди поля на границе с Сумской областью.
Об этом сообщают украинские военные блогеры, публикуя соответствующее видео. Как отметил Сергей Стерненко, российская колонна грузового транспорта выкатилась в поле на границе с Сумщиной. Цель её была непонятной.
"Очень странная ситуация…выкатилась без цели, потому что у русских вояк-камикадзе есть только путь. Путь к смерти", — комментирует
Отмечается, что колонна была атакована FPV-дронами 58 ОМБр и 103 ОБрТРО. Первые несколько ударов пришлись по голове и хвосту колонны. Остальные машины пытались убежать, но часть из них "пощелкали" в окрестностях. Остальные оккупанты разбежалась.
Роман Шрайк также опубликовал карту с точным местоположением боя. Как оказалось, это произошло недалеко от российского города Суджа.
Неприятные для россиян новости уже докатились и до z-пабликов. В них уже началась истерика.
Напомним, ранее мы писали о том, что ВСУ эпично разбили колонну с российской бронетехникой на Донбассе.