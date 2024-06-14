Российский дрон атаковал автобус в Сумской области: есть пострадавшие, подробности от ОВА

РФ продолжает терроризировать мирное население

Утром в пятницу, 14 июня, россияне атаковали социальный автобус в Эсманской общине Шосткинского района Сумской области. Они направили FPV-дрон на общественный транспорт, в котором находилось более 20 человек.

Из-за вражеской атаки пострадали три женщины. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация (ОВА).

В Сумской области российский дрон атаковал автобус

"Враг продолжает совершать преступления против мирного населения Сумщины! Сегодня, 14 июня утром россияне, применив FPV-дрон, обстреляли социальный автобус в Эсманской общине Шосткинского района", ― говорится в сообщении.

В момент обстрела в автобусе находились более 20 человек. Их эвакуировали. Три женщины получили ранения, медики оказали им квалифицированную помощь.

"В автобусе находились более 20 человек. Предварительно, три женщины получили ранения разной степени тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Все пассажиры автобуса эвакуированы. Последствия вражеской атаки уточняются", ― пишет ОВА.

Власти обратились к населению с просьбой позаботиться о своей безопасности. В ОВА призывают людей эвакуироваться.

"Берегите себя и родных, воспользуйтесь возможностью эвакуации в более безопасные места", — говорится в сообщении.

Для справки: Эсманская поселковая община находится недалеко от границы с Россией. Охватывает 28 сел и один поселок Эсмань, который является центром общины. Он находится в 30 км от границы с РФ.

Враг постоянно терроризирует мирное население в приграничье

В мае, после того, как россияне начали повторное наступление на Харьковщину, в Сумской области началась эвакуация гражданского населения. Людей, проживающих в населенных пунктах в 10 км от украинско-российской границы, перевезли в более безопасные регионы.

Недавно кадыровцы разместили видео, якобы захватили Рыжевку Сумской области. На самом деле, это была пропагандистская операция.

Ранее "Телеграф" сообщал, какая ситуация в Сумской области. Активность российских ДРГ остается высокой.