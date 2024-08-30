Вгатили по цивільних: стало відомо, що атакували росіяни в Сумах

РФ поцілила по цивільному населенню

Під час атаки в ніч на 30 серпня росіяни поцілили у Сумах у цивільний об’єкт. Було поранено 9 осіб, потім кількість постраждалих зросла до 13, а одна жінка померла в лікарні.

Згодом у ДСНС зазначили, що з-під завалів деблокували тіло ще однієї людини. Рятувальники також поділились фото і відео з ліквідації пожежі.

Як уточнив начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко, ворог поцілив авіаційною бомбою по промисловій інфраструктурі. Внаслідок удару сталось загоряння приміщення підприємства.

Як стало відомо, росіяни ударили по підприємству, яке забезпечувало роботою майже 700 мешканців міста. Воно займалось виготовленням паковання для харчової промисловості. Голова Сумської ОДА Володимир Артюх зазначив, що удар по цивільному підприємству — це черговий злочин армії РФ. Крім сильної пожежі, є значні руйнування будівель.

Тим часом небо Сум окутане чорним димом. Є незначне перевищення концентрації шкідливих речовин у повітрі, тому мешканцям обласного центру порекомендували зачинити вікна та за можливості не виходити на вулиці.

Раніше "Телеграф" також писав, що вночі дрони трохи не дістали до Москви. Вибухи лунали у Калузі.