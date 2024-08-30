Росіяни завдали авіаудару по Сумах: виникла пожежа, людей просять зачинити вікна

За попередніми даними, є постраждалі

Близько 1:30 в ніч на п'ятницю, 30 серпня, росіяни завдали авіаудар по місту Суми. Ворог атакував цивільну інфраструктуру, за попередніми даними, є постраждалі.

Як уточнив начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко, під ударом була північна частина міста. На місці "прильоту" виникла пожежа та задимлення.

Мешканців районів Веретенівки, Аннівки та Ковпака просять не відкривати вікна. На місці працюють всі аварійно-рятувальні служби.

За даними Сумської ОВА, попередньо в результаті ворожого удару є потерпілі. Інформація про наслідки уточнюється.

"Внаслідок пожежі спостерігається задимлення повітря в окремих мікрорайонах міста. Тому жителям міста прохання щільно зачинити вікна та двері і по можливості не виходити із приміщень до повної ліквідації наслідків ворожої атаки", — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв "Телеграф", ніч на 29 серпня на території тимчасово окупованого Криму в Севастополі лунали вибухи. Нібито російська протиповітряна оборона (ППО) збивала українські дрони.