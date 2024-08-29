"Вимкніть їй інтернет": Мережа накинулася на Безуглу через її заяву щодо причин падіння українського F-16

Народну депутатку України Мар'яну Безуглу піддали у Мережі активній критиці після того, як вона заявила, що "за її даними", втрачений 26 серпня український винищувач F-16 нібито був збитий українською протиповітряною обороною. Користувачі закликали "вимкнути інтернет" скандально відомій нардепці, і це ще найпристойніші коментарі.

Серед військових тим часом іронічно цікавляться, чи не хоче Безугла отримати героя Росії за такі "інсайди". Зокрема, висловився з цього приводу генерал Дмитро Марченко, який захищав Миколаїв та Одесу.

"Таке враження що хтось дуже хоче отримати — героя росії", – написав він, приклавши скриншот поста Безуглої у соцмережах.

Значно нецензурніше з цього приводу висловилися ще двоє медійно відомих військових – Станіслав "Осман" Бунятов (канал "Говорять снайпер") та "Алекс" (канал "Офіцер").

При цьому у коментарях в найбільших українських каналах користувачі закликають нарешті вимкнути Безуглій інтернет. Коментарі залишають на кшталт "Яка ж вона тупа" та "Безугла – як завжди".

Додамо, що заява Безуглої стала справжнім подарунком для російської пропаганди. Найбільші російські пропагандистські канали вже розповсюдили її заяву, мовляв, цілий нардеп Верховної Ради підтверджує. Вишенькою на торті став зрадник України Анатолій Шарій, який стверджує, що він нібито першим заявив про "збиття F-16".

Нагадаємо, що перші винищувачі F-16 почали прибувати до України наприкінці липня поточного року. Через рік після того, як союзники організували коаліцію винищувачів. За даними ЗМІ, поки що було поставлено лише 10 літаків. Раніше військовий аналітик розповів, що американські винищувачі будуть використовувати, щоб збивати російські крилаті ракети — це найпростіше застосування.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у США вигадали, де Україна може знайти пілотів для F-16. Американський сенатор пообіцяв обговорити це питання із Джо Байденом.