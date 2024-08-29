"Выключите ей интернет": Сеть набросилась на Безуглую из-за ее заявления по поводу причин падения украинского F-16

Народного депутата Украины Марьяну Безуглую подвергли в Сети активной критике после того, как она заявила, что "по ее данным", потерянный 26 августа украинский истребитель F-16 якобы был сбит украинской противовоздушной обороной. Пользователи призвали "отключить интернет" скандально известной нардепке, и это еще самые приличные комментарии.

Среди военных в это время иронически интересуются, не хочет ли Безуглая получить героя России за такие "инсайды". В частности, высказался по этому поводу генерал Дмитрий Марченко, защищавший Николаев и Одессу.

"Такое впечатление, что кто-то очень хочет получить — героя россии", — написал он, приложив скриншот поста Безуглой в соцсетях.

Значительно более нецензурно по этому поводу высказались еще двое медийно известных военных – Станислав "Осман" Бунятов (канал "Говорят снайпер") и "Алекс" (канал "Офицер").

При этом в комментариях в крупнейших украинских каналах пользователи призывают наконец выключить Безуглой интернет. Комментарии оставляют вроде "Какая же она тупая" и "Безуглая – как всегда".

Добавим, что заявление Безуглой стало подлинным подарком для российской пропаганды. Крупнейшие российские пропагандистские каналы уже распространили ее заявление, мол, целый нардеп Верховной Рады подтверждает. Вишенкой на торте стал предатель Украины Анатолий Шарий, утверждающий, что он якобы первым заявил про "сбитие F-16".

Напомним, что первые истребители F-16 начали прибывать в Украину в конце июля текущего года. Спустя год после того, как союзники организовали коалицию истребителей. По данным СМИ, пока было поставлено только 10 самолетов. Ранее военный аналитик рассказал, что американские истребители будут использовать, чтобы сбивать российские крылатые ракеты – это самое простое применение.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в США придумали, где Украина может найти пилотов для F-16. Американский сенатор пообещал обсудить этот вопрос с Джо Байденом.