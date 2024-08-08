Чем в первую очередь могут быть полезны F-16 для Украины: объяснение военного аналитика

Он сказал, что еще нужно для максимальной эффективности

Самое простое, как могут использоваться боевые самолеты F-16, которые Украина уже получила от западных партнеров, это сбивание российских крылатых ракет. Для работы необходимы также системы целеуказания.

"Самое простое, чем могут заниматься сейчас F-16, это сбивать российские крылатые ракеты. Но для того, чтобы работать по наземным целям, по воздушным целям, необходима информация целеуказания. Для F-16 все же нужны AWACS (Airborne early Warning and Control) System – Авиационная система раннего предупреждения и управления или те шведские самолеты, которые нам обещали", — рассказал военный аналитик Михаил Самусь в интервью "Украинской правде".

По его словам, такие системы будут видеть все цели противника на расстоянии 400–500 км – наземные, воздушные и даже морские. Для этого у Украины должны быть ракеты AMRAAM с дальностью хотя бы 100-150 км.

"И это будет означать, что мы сможем сбивать самолеты Су-34, которые будут пытаться запускать КАБ. Это существенно изменит ситуацию на поле боя", — отметил Самусь.

Как рассказывал "Телеграф", вместе с истребителями F-16 Украина получила важную экипировку летчиков, что позволяет предупреждать об опасности. Также пилоты украинских "Боевых соколов" получат уникальные шлемы системы JHMCS (Joint Helmet Mounted Cueing System).