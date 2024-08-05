Куда посмотрел – туда ракета и попадет: с F-16 Украина получила уникальное оборудование

Подобную экипировку РФ не может создать десятилетиями

Вместе с истребителями F-16 Украина получила важную экипировку летчиков, позволяющую предупреждать об опасности. Также пилоты украинских "Боевых соколов" получат уникальные шлемы системы JHMCS (Joint Helmet Mounted Cueing System).

Фото подобных шлемов на головах пилотов украинских F-16 появились в соцсети Х. Как отмечают пользователи, это — система целеуказания и индикации, которая делает работу пилота намного более эффективной и удобной.

Первые подобные системы появились в мире в 1970-х годах, чтобы облегчить летчику работу в ближнем бою. До появления подобных прицелов летчику приходилось поворачивать самолет всем корпусом, чтобы с помощью индикатора на лобовом стекле наводить ракету на цель. Система JHMCS же позволяет выполнять прицеливание и наводить ракетное оружие простым движением головы.

Что видит пилот в шлеме JHMCS

Благодаря оборудованию в кабине, система просто фиксирует направление взгляда пилота в шлеме и позволяет уничтожать цель с высокой точностью. Кроме того, прямо в шлем вмонтирован монитор, на который выводится нужная пилоту информация, что позволяет ему не отвлекаться во время боя.

Как работает JHMCS

Как пояснил "Телеграфу" эксперт в области авиации и систем РЭБ Анатолий Храпчинский, подобные системы особенно пригодятся при решении F-16 одной из задач – уничтожение российских ракет и БПЛА типа "Шахед". Но в то же время потенциал JHMCS можно реализовать не только в ближнем бою.

- Эффективность полученных F-16 определяется составом вооружения и снаряжения, переданного вместе с ними. Уверен, мы знаем далеко не весь их состав, которые хотят уберечь от разведки врага и потому не показывают в полном объеме, — подчеркнул наш собеседник.

Как утверждают российские пропагандисты, в РФ серийного производства шлемов такого уровня просто нет. Для МиГ-29К/КУБ ВМФ РФ в 2012-м году заказали французские системы прицеливания Thales TopSight, но флот их так и не получил.

Действительно, российские летчики имеют в лучшем случае систему прицеливания "Сура" — улучшенный вариант еще советской системы "Щель-ЗУМ", созданной в 1980-х. Но даже усовершенствованная "Сура" заметно уступает американскому JHMCS и к тому же является крайне редкой.

При этом в экипировку американских пилотов входят и еще более совершенные системы нашлемного прицеливания, например, HMDS и JHMCS 2. Они могут работать в любое время суток, кроме того, на монитор шлема выводится информация о состоянии систем самолета.

Система HMDS

По сути, эти шлемы являются приборами виртуальной реальности. Правда, и стоят они больших денег, например, JHMCS 2 оценивают примерно в 1 млн долларов.

Особенно хорошо система JHMCS работает в паре с ракетами AIM-9 Sidewinder, способными сбивать воздушные цели на дальностях до 20 км. Украина также получила подобные ракеты вместе с более дальнобойными AIM-120 AMRAAM.