Украине понадобится гораздо большее количество самолетов, чтобы эффективно интегрировать их в собственную боевую систему

Воздушные силы Вооруженных сил Украины получили первые партии истребителей F-16, значительно усилившие украинские возможности. Но для большей реализации преимуществ и интеграции самолетов требуется гораздо больше F-16.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 4 августа. Аналитики считают, что того количества самолетов, полученных Украиной, сейчас недостаточно, чтобы достичь ощутимого результата в деле защиты Украины от российских воздушных терактов и эффективно участвовать в боевых действиях.

Эксперты считают, что Украине понадобится гораздо большее количество самолетов, чтобы эффективно интегрировать их в собственную боевую систему и расширить возможности противовоздушной обороны. Не говоря уже об участии истребителей в боевых действиях против российских террористов.

"Кроме того, для более безопасного использования F-16 и устранения риска их поражения врагом, Воздушным силам также следует регулярно уничтожать системы противовоздушной обороны в российском тылу и на временно оккупированных территориях Украины посредством предоставленного Западом дальнобойного оружия", – отмечается в отчете.

Украина получила первую партию истребителей F-16, которую союзники обещали поставить до конца июля. Отмечается, что трансфер был затруднен логистическими задержками и языковыми барьерами. Согласно информации источников агентства Bloomberg, количество самолетов невелико. Также по словам собеседников издания, непонятно, смогут ли украинские пилоты, которых учили летать на F-16, сразу использовать переданные истребители или уйдет на это дополнительное время.

4 августа в День Воздушных сил президент Владимир Зеленский официально подтвердил, что первые американские истребители F-16 уже в Украине. В сети также появилось видео полета самолетов в небе над Одессой.

В России же прибытие американских самолетов в Украину вызвало очередную порцию нытья и истерик. В частности, верный рот российского диктатора Дмитрий Песков спел очередную сказку на тему "не изменят ситуацию на фронте" и заявил, что F-16 "будут сбивать".