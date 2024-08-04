Теперь официально: появились первые видео с F-16 в Украине

Американские "птички" уже в украинском небе

Президент Владимир Зеленский официально подтвердил, что первые американские истребители F-16 уже в Украине. В сети также появилось видео полета самолетов в небе над Одессой.

Об этом идет речь на официальном телеграм-канале Зеленского. Президент поблагодарил всех, кто причастен к этому.

F-16 уже в Украине, это подтвердил Зеленский

"F-16 в Украине. Мы обеспечили это.

Я горжусь всеми нашими ребятами, которые качественно овладевают этими самолетами и уже начали их использовать для нашего государства. Я благодарю нашу команду за этот результат", ― говорится в сообщении.

Президент Украины также поблагодарил партнеров, предоставивших истребители. Это США, Дания, Нидерланды. Зеленский также пожелал успехов Воздушным силам и пожелал иметь боевые результаты, которые приблизят победу.

В сети также появилось много видео из Одессы, на которых видны полёты самолетов в небе. Это событие посвящено Дню Воздушных сил.

Первые слухи о том, что Украина получила F-16, распространились вечером 31 июля. Однако власти официально не подтверждали это до 4 июля.

Сначала сообщалось о передаче шести самолетов, но издание The Economist написало о 10 истребителях. Вроде бы еще столько же западные партнеры передадут Украине до конца 2024 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие модели F-16 могли передать Украине. Есть несколько модификаций самолетов.