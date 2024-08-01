Копейка гривну бережет. Как F-16 помогут Украине сэкономить и сохранить важное оружие

Это поможет Украине решить проблему от которой украинцы страдают особенно сильно

Первая миссия полученных Украиной американских истребителей F-16 показала, в каком качестве они будут использоваться чаще всего. Речь идет о выполнении задач ПВО и перехвата российских ракет, многие модели которых этот самолет способен легко перехватывать.

Об этом "Телеграфу" сообщил военный эксперт Анатолий Храпчинский. По его словам, F-16 может сбивать почти все крылатые ракеты из линейки Х-55/555, 101, "Калибры", а также некоторые баллистические.

"Я думаю, F-16 будут выполнять несколько задач – прикрывать от ударов с воздуха города, перехватывать ракеты, дальними ракетами сбивать российские самолеты и сами наносить удары управляемыми бомбами и ракетами по позициям российских войск", — подчеркнул Анатолий Храпчинский.

Как подчеркнул эксперт, именно уничтожение российских ракет может стать основной задачей F-16 в небе Украины. И этом может помочь в одном важном аспекте.

В настоящий момент основным средством борьбы с российскими ракетами остаются зенитные комплексы, к которым не всегда хватает боеприпасов. Именно дефицит зенитных управляемых ракет (ЗУР) позволил российским оккупантам уничтожить значительную часть украинской электрогенерации.

Дефицит ракет объясняется их высокой стоимостью, к примеру цена одной ЗУР MIM-104 для комплекса Patriot достигает 3 млн долл., от 1 до 2,5 млн долл. стоит ракета для ЗРК NASAMS и около 1 млн долл. — для IRIS-T.

При этом час полета F-16, в зависимости от методики подсчета, может составлять от 5,5 тыс. до примерно 27 тыс. долл. Даже при максимальной оценке, один час полета F-16 обойдется куда дешевле дефицитных ракет к западным ЗРК.

Но все же F-16 можно использовать не только для борьбы с ракетами РФ, но и с их истребителями, ведь за время своей "карьеры" он 65 раз сражался с самолетами производства СССР и РФ. При этом ни один Fighting Falcon не был сбит.