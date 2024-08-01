Копійка гривню береже. Як F-16 допоможуть Україні заощадити та зберегти важливу зброю

Це допоможе Україні вирішити проблему, від якої українці страждають особливо сильно

Перша місія отриманих Україною американських винищувачів F-16 показала, якою мірою вони будуть використовуватися найчастіше. Йдеться про виконання завдань ППО та перехоплення російських ракет, багато моделей яких цей літак здатний легко перехоплювати.

Про це "Телеграфу" повідомив військовий експерт Анатолій Храпчинський. За його словами, F-16 може збивати майже всі крилаті ракети з лінійки Х-55/555, 101, "Калібри", а також деякі балістичні.

"Я думаю, F-16 виконуватимуть кілька завдань — прикривати від ударів з повітря міста, перехоплювати ракети, дальніми ракетами збивати російські літаки і самі завдавати ударів керованими бомбами і ракетами по позиціях російських військ", — наголосив Анатолій Храпчинський.

Як зазначив експерт, саме знищення російських ракет може стати основним завданням F-16 у небі України. І це може допомогти в одному важливому аспекті.

На даний момент основним засобом боротьби з російськими ракетами залишаються зенітні комплекси, до яких не завжди вистачає боєприпасів. Саме дефіцит зенітних керованих ракет (ЗКР) дозволив російським окупантам знищити значну частину української електрогенерації.

Дефіцит ракет пояснюється їхньою високою вартістю, наприклад ціна однієї ЗКР MIM-104 для комплексу Patriot досягає 3 млн дол., від 1 до 2,5 млн дол. коштує ракета для ЗРК NASAMS і близько 1 млн дол. – для IRIS-T.

При цьому година польоту F-16, залежно від методики підрахунку, може становити від 5,5 тис. до приблизно 27 тис. дол. Навіть при максимальній оцінці одна година польоту F-16 обійдеться набагато дешевше дефіцитних ракет до західних ЗРК.

Але все ж таки F-16 можна використовувати не тільки для боротьби з ракетами РФ, але і з їх винищувачами, адже за час своєї "кар’єри" він 65 разів бився з літаками виробництва СРСР і РФ. При цьому жоден Fighting Falcon не був збитий.