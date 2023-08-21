F-16 в Украине? Какие модели истребителей могли передать партнеры

Обе страны "прокачивали" истребители, меняли двигатели и авионику

Украина могла получить первые самолеты F-16 от партнеров 31 июля 2024 года. Эти самолеты могут стать гейм-ченжером в защите от российских оккупантов и их истребителей Су-35. Модели, которые, находящиеся на вооружении этих стран, хоть и начали производиться в конце 70-х, постоянно модернизировались, например, по стандарту MLU.

"Телеграф" разбирает, какие особенности голландских и датских самолетов F-16. А также, что интересного внутри шведских Gripen, на которых положила глаз Украина.

Когда изготовлены

Что важно знать, так это то, что Дания и Нидерланды — разработчики F-16. Самолет был собран в конце 1970-х годов по соглашению между США и 4 странами НАТО — Бельгией, Данией, Нидерландами и Норвегией (эти европейские страны входили в EPAF — Европейские воздушные силы). Главным условием являлось производство силами местной промышленности, причем техническое обслуживание, ремонт и капитальный ремонт также производились между ними.

Нидерландские F-16

Таким образом, Нидерланды и Дания первыми начали строить F-16. Royal Dutch Aircraft Factory Fokker (Нидерланды) и SABCA (Бельгия) производили F-16 до 1992 года, в том числе одноместные модели "A" и двухместные F-16 "B".

В течение этого времени все самолеты обновлялись до стандарта MLU (Mid-Life Update), и каждая страна выбирала свой вариант того, что именно нужно прокачать. К примеру, у Дании и Нидерландов разные двигатели в самолетах, а датские пилоты обнаружили неисправность часов и заменили более дешевыми механическими, сменялись радары, экраны и т.д. Таких маленьких перемен — множество.

Как пишет Defence Express, F-16 MLU далеко до последней версии F-16V Block 70/72, но это уже полноценный истребитель, который вполне может выполнить целый ряд задач. В том числе, чтобы вести воздушный бой на дальностях более 100 км и использовать широкий набор высокоточного вооружения.

Нидерландские F-16

Королевские ВВС Нидерландов взяли F-16 на вооружение в 1979 году, а последний подобный самолет поступил на вооружение страны в феврале 1992 года. Поскольку срок службы F-16 изначально составлял 20 лет, то с 1998 года они проходили модернизацию. Сначала у них было 213 штук (177 одноместных и 36 двухместных), теперь — 24 штуки к 2024 году (количество будет уменьшаться до момента, когда F-35 возьмет на себя все задачи).

Нидерландские F-16 MLU получили новый радар, 2 многофункциональных цветных экрана, новые компьютеры и датчики, GPS.

Королевские ВВС Нидерландов

Как отмечается на сайте Королевских ВВС Нидерландов, на истребителях установили усовершенствованный модем данных (IDM), автоматически проектирующий информацию о цели с земли на дисплей (HUD). MLU также позволила использовать оборудование ночного видения. Технология HOTAS позволяет выбирать режимы радара, оружие, канал передачи данных и EWMS.

F-16 может разворачивать так называемую AGM (ракету "воздух-земля") и различные бомбы (с лазерным/GPS-наведением) против наземных целей. Бортовое оружие таких F-16 — скорострельная пушка M61A1 с 514 снарядами Vulcan. Эта 20-миллиметровая пушка обеспечивает скорострельность 6000 выстрелов в минуту из 6 вращающихся стволов.

К его основным характеристикам относятся:

длина: 15,05 м

высота: 5,00 м

размах крыльев: 9,45 метра (10,00 метров, включая ракеты)

вес: 11 тыс. кг (пустой), 16 тыс. кг (максимальная нагрузка)

двигатели: 1 турбореактивный Pratt & Whitney 100-PW-220E

мощность: тяга 6 803 кг

максимальная скорость: 2000 километров в час

дальность полета: 2700 километров без дозаправки в воздухе

высота полета: 17 километров (максимальная)

Что есть у Дании

С момента первой поставки в 1980 году самолеты F-16 Fighting Falcon Королевских ВВС Дании также прошли различные программы обновления, что внесло новые функции и возможности, а также продлило срок их службы, пишет портал f-16.net.

Датские самолеты обычно вооружены двумя американскими ракетами AIM-9L Siderwinders (основное оружие для воздушного перехвата, имеет инфракрасное наведение), центральным топливным баком и барабаном 20-миллиметровых патронов, передает Flymag. Среди ее воздушного флота — модели Block-10, Block-15.

Фото: Королевские ВВС Дании, RDAF

Все датские F-16 Королевских ВВС Дании оснащены поисковым фонарем на левой стороне кабины для идентификации во время ночных перехватов, имеют интегрированную распределительную систему Pylon. Некоторые датские F-16 также могут нести Red Baron Recce Pod, в некоторых моделях она изменена на Modular Reconnaissance Pod (MRP).

Большинство самолетов F-16 модернизированы в стандарт MLU 6.5, за исключением семи самолетов Block-10 (имеют только до MLU 4.3). Эти Block-10 не имеют усиленной конструкции носового колеса и не могут нести капсулу прицеливания, а также не могут вести огонь ракетой "воздух"-"воздух" AIM-120 AMRAAM.

В 2013 году Дания приобрела подержанные двигатели F100 PW220E и заменила ими предыдущие. Основными преимуществами этих двигателей стали большая тяга во время взлета — самолет быстрее поднимается в воздух.

Есть нюанс. Теперь нам нужны еще и ракеты

Мы уже рассказывали выше, какие ракеты ставят на F-16 Дания и Нидерланды, и не все это есть на вооружении в Украине. Об этом нюансе пишет военный обозреватель Александр Коваленко. С одной стороны, не надо будет возиться над интеграцией западных ракет в советские истребители, но с другой — придется столкнуться с "вашингтонской бюрократией" и ждать ракет.

"Например, для уничтожения воздушных целей мы получим ракеты класса "воздух"-"воздух" AIM-120 AMRAAM, способные уничтожать цели на расстоянии до 100 км и более 100 км, в зависимости от модификации. Это не только позволит бороться с российской авиацией, например, фронтовыми бомбардировщиками Су -34, которые сбрасывают планирующие бомбы за десятки километров до ЛБС, но и оказывают поддержку ПВО в перехвате крылатых ракет и дронов-камикадзе", — пишет Коваленко.

Для уничтожения сухопутных целей в арсенале F-16 имеется AGM-154 Joint Standoff Weapon (тактическая планирующая управляемая авиационная бомба, с дальностью поражения целей от 100 км до 500 км), AGM-158 JASSM (крылатая ракета, по характеристикам похожая на Storm).

"То есть, кроме "Шольц, почему не даешь TAURUS?", можно будет ставить вопрос: "Байден, где AGM-154 и AGM-158?", — пишет Коваленко.

Кроме того, сейчас многие тиражируют версию, что мы от Нидерландов получим 42 истребителя, однако известно, что боеспособных у Нидерландов не 42 истребителя, а 24. Другие либо на хранении, либо используются как запчасти. Похожая ситуация и с истребителями Дании, она передаст Украине не все свои F-16, а 19, то есть боеспособную часть от общего количества.

Шведские Gripen

В ходе визита в Швецию президент Владимир Зеленский сказал, что украинские летчики уже начали участие в ознакомительном обучении на шведских истребителях JAS 39 Gripen. Также Зеленский выразил надежду, что Швеция могла бы поделиться с нами своими Gripen. Но Швеция была иного мнения — пока заявка страны на вступление в НАТО еще не была одобрена, ей самой нужны были Gripen для обороны. Но премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон не исключил передачу Украине истребителей в будущем. И это хорошая новость, потому что Швеция уже в НАТО.

Как пишет Defence Express, JAS 39 Gripen ценен тем, что в 2015 году показал свое преимущество над самолетами советского образца во время учений в Азии. Шведский самолет — это истребитель поколения 4+, прошел несколько этапов модернизации. Самая современная версия имеет двигатель F414 от General Electric, который обеспечивает бесфорсажный полет на сверхзвуковой скорости 1,25 Маха. Также он имеет новое компьютеризированное оборудование с модульным программным обеспечением, электродистационную систему управления, широкое использование радиопоглотительных материалов и новый радар с активной фазированной решеткой.

Стоимость одного летного часа Gripen составляет 7-8 тысяч долларов для версии JAS 39C/D, и, по неподтвержденной информации по JAS 39E/F, даже 4 тысячи долларов. Для сравнения, этот довольно абстрактный показатель у F-16 — около 7-8 тысяч долларов, F/A-18 —12-18 тысяч долларов, Dassault Rafale — около 16-20 тысяч долларов.

Арсенал вооружения Gripen включает ракеты от различных производителей, включая AIM-120 AMRAAM, ракеты от MBDA, высокоточные бомбы GBU-12, крылатые и противокорабельные ракеты.

Напомним, 31 июля появилось сообщение, что первые истребители F-16 уже в Украине. Партнеры обещали передать их до конца июля. Однако официальные власти Украины не подтверждают эти слухи.

Тем временем в Литве подтвердили передачу F-16. Об этом в соцсетях написал министр иностранных дел страны Габриелюс Ландсбергис. Количество переданных самолетов неизвестно.

По данным The New York Times, из обещанных 45 самолетов будет передано шесть. Это связано с тем, что только 12 пилотов должны получить лицензии на полеты на американских истребителях. По правилам, за каждым самолетом закрепляется два лётчика.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украина могла испытать F-16. Однако это произошло не на фронте.