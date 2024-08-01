"F-16 в Украине": в Литве заявили, что украинская армия получила американские истребители

В Украине до сих пор официально не подтвердили прибытие американских самолетов

Украина действительно получила первую партию американских истребителей F-16 от партнеров с Запада. Количество самолетов, передаваемых в первой партии, не разглашается, однако передача истребителей является хорошим знаком.

Об этом написал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в своем Twitter (X). По его словам, такая передача самолетов Украине от партнеров раньше казалась просто невозможной.

"F-16 в Украине. Еще одна невозможная вещь оказалась вполне возможной", – коротко написал он, не вдаваясь в подробности.

Отметим, что Украина официально не подтверждает прибытие самолетов. В Офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что предпочитают хранить "туман войны" для российских террористов. В этом вопросе многочисленные публикации западных СМИ наносят ущерб.

Напомним, 31 июля несколько западных изданий сообщили, что Украина получила первую партию истребителей F-16, которую союзники обещали поставить до конца июля. Отмечается, что трансфер осложнен логистическими задержками и языковыми барьерами. Первую партию самолетов, по данным СМИ, могли передать Нидерланды – в партию вошли шесть истребителей.

Также пишут, что Украина могла не только получить первые самолеты F-16, но уже испытать их в боевых условиях. Это, вероятно, произошло во время российской атаки в ночь на 31 июля.