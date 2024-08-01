Стало известно, кто мог передать Украине первые F-16: СМИ назвали страну и количество самолетов

Также в скором времени Украина получит еще больше самолетов от еще одной страны.

Украина 31 июля могла получить первые американские истребители F16 от Нидерландов. Эта страна в свое время обещала передать Украине самолеты одной из первых и уже передала шесть самолетов.

Об этом сообщило британское издание The Times со ссылкой на собственный источник, знакомый с ситуацией и пожелавший остаться анонимным. Чиновник подтвердил, что Нидерланды передали Украине шесть самолетов.

Кроме того, чиновник заявил, что в скором времени еще больше самолетов F-16 может прийти Украине от Дании. Издание также отмечает, что министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен еще 1 июля в письме парламенту обещала, что самолеты будут переданы "в ближайшее время".

Напомним, 31 июля несколько западных изданий сообщили, что Украина получила первую партию истребителей F-16, которую союзники обещали поставить до конца июля. Отмечается, что трансфер осложнен логистическими задержками и языковыми барьерами.

F-16 будут эффективнее в защите неба, чем зенитные ракетные комплексы Patriot. Самолеты имеют преимущество, которого нет у лучших ЗРК на земле – огромная мобильность.

Также пишут, что Украина могла не только получить первые самолеты F-16, но уже испытать их в боевых условиях. Это, вероятно, произошло во время российской атаки в ночь на 31 июля.