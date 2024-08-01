Стало відомо, хто міг передати Україні перші F-16: ЗМІ назвали країну та кількість літаків

Також незабаром Україна отримає ще більше літаків від ще однієї країни

Україна 31 липня могла отримати перші американські винищувачі F-16 від Нідерландів. Ця країна свого часу обіцяла передати Україні літаки однією з перших і вже передала шість літаків.

Про це повідомило британське видання The Times із посиланням на власне джерело, яке знайоме з ситуацією та побажало залишитися анонімним. Чиновник підтвердив, що Нідерланди передали Україні шість літаків.

Окрім того, чиновник заявив, що незабаром ще більше літаків F-16 може прийти Україні від Данії. Видання також зазначає, що міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен ще 1 липня у листі до парламенту обіцяла, що літаки будуть передані "найближчим часом".

Нагадаємо, 31 липня кілька західних видань повідомили, що Україна отримала першу партію винищувачів F-16, яку союзники обіцяли поставити до кінця липня. Зазначається, що трансфер був ускладнений логістичними затримками та мовними бар’єрами.

F-16 будуть ефективнішими в захисті неба, ніж зенітні ракетні комплекси Patriot. Літаки мають перевагу, якої немає в найкращих ЗРК на землі – це величезна мобільність.

Також пишуть, що Україна могла не лише отримати перші літаки F-16, а й уже випробувати їх у бойових умовах. Це, ймовірно, сталося під час російської атаки у ніч проти 31 липня.